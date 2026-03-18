Zeballos-Napoli dal Boca arriva la prima mossa a sorpresa | azzurri spiazzati

Sul fronte del calciomercato estivo, si registra una novità inattesa riguardante Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors. Il club argentino ha effettuato la prima mossa ufficiale per il giocatore, sorprendendo i tifosi del Napoli e degli altri club europei interessati. La trattativa si sta sviluppando tra le parti coinvolte, senza ancora dettagli ufficiali sui tempi o sulle cifre.

Tra le pagine del calciomercato estivo continua a tenere banco la situazione legata a Exequiel Zeballos, il talentuoso esterno offensivo del Boca Juniors finito nei radar del Napoli e di diversi top club europei. Il “Changuito” ha concluso la stagione 2025 con prestazioni di ottimo livello nonostante il recupero da uno strappo muscolare, catalizzando l’attenzione di molte big continentali. Ora, però, dalla sponda argentina arriva una notizia che potrebbe complicare i piani dei club interessati al giocatore: sono già iniziati i contatti tra la dirigenza del Boca, il calciatore e il suo agente con l’obiettivo di risolvere la questione del rinnovo prima che il contratto scada a fine anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Zeballos-Napoli, dal Boca arriva la prima mossa a sorpresa: azzurri spiazzati Articoli correlati Leggi anche: Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors Leggi anche: Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca Approfondimenti e contenuti su Zeballos Napoli dal Boca arriva la... Temi più discussi: Zeballos-Napoli, il Boca Juniors fa muro! Spunta il piano per trattenerlo: i dettagli; SCHIRA: IL NAPOLI SEGUE ZEBALLOS, IL BOCA PROVA A BLINDARLO CON IL RINNOVO; ?? VIDEO. Guarda la scheda e le giocate di Zeballos, stella argentina nel mirino del Napoli; Boca negotiating Changuito Zeballos renewal as Napoli show interest. Zeballos-Napoli, dall'Argentina: Niente rinnovo col Boca! Trattativa per pre-contrattoSecondo quanto riportato dal giornalista argentino Sergio Oviedo, Zeballos non starebbe trattando il rinnovo con il club di Buenos Aires. tuttonapoli.net Zeballos al Napoli, la verità dall’Argentina: la strategia di Manna ed il rilancio BocaZeballos al Napoli, dall'Argentina la conferma: Manna punta il talento del Boca Juniors, ma il club punta al rinnovo per alzare il prezzo ... tuttonapoli.net Zeballos al Napoli Tutte chiacchiere La rivelazione shock - facebook.com facebook Romano sul Napoli: "Zeballos, nulla di concreto. Hojlund avrà una clausola..." x.com