Napoli Manna sta chiudendo il primo colpo estivo | trattativa da 40 mln di € accordo trovato col calciatore

Il Napoli ha concluso un importante accordo di circa 40 milioni di euro con Joao Gomes, rafforzando la propria rosa in vista del mercato estivo. La trattativa, ormai definita, rappresenta un passo strategico per il club, che si prepara a consolidare il proprio progetto sportivo per la prossima stagione.

Il Napoli ha trovato l'accordo con Joao Gomes in vista del prossimo mercato di giugno, mettendo un tassello importante nella pianificazione futura. Il centrocampista brasiliano è stato valutato 40 milioni di euro, cifra che testimonia la sua crescita e il forte interesse del club azzurro. L'intesa con il giocatore riguarda sia l'ingaggio sia il progetto.

