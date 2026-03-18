Al Salone del Mobile, Zanaboni di Meda si presenta con una presenza storica che risale agli anni Settanta. L’amministratore delegato dell’azienda ha sottolineato l’importanza di essere visibili in un momento complesso, definendo la partecipazione come una vetrina strategica. Tra le novità e le aziende consolidate, la partecipazione di Zanaboni rappresenta un punto di riferimento per il settore.

Salone del Mobile tutto da scoprire fra new entry e presenze storiche, come la Zanaboni di Meda. "Dagli anni Settanta siamo presenti al Salone del mobile – ricorda l’amministratore delegato Massimo Zanaboni –. Per noi il Salone è un momento importante, una vetrina internazionale di rilievo. In un momento geopolitico così difficile, cerchiamo di sostenere il Salone come vetrina strategica per tutto il settore. Se venisse a mancare questo evento ne avrebbe un danno l’intero comparto dell’arredo made in Italy". L’azienda venne fondata nel 1967 da Vittorio Zanaboni (padre di Massimo), per la produzione dell’imbottito classico, divani e poltrone.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zanaboni, esserci e farsi vedere: "Una vetrina strategica essenziale in un momento così complicato"

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