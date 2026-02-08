Olimpiadi 2026 | Salvini esprime ottimismo per i preparativi l’Italia pronta a farsi vetrina mondiale

Salvini si mostra soddisfatto dei primi passi verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il ministro delle Infrastrutture dice che l’Italia sta preparando tutto per essere protagonista a livello mondiale. Salvini sottolinea come l’evento possa mettere il nostro paese sotto i riflettori e portare benefici importanti. Ora si attende il via ufficiale ai lavori, con il governo che si dice pronto a sostenere l’organizzazione.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua “grande soddisfazione” per l’avvio dei preparativi per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un evento che, nelle sue parole riportate da Italpress, pone l’Italia “al centro del mondo”. L’entusiasmo del Ministro, giunto in un momento cruciale del percorso organizzativo, sottolinea l’importanza strategica di questa manifestazione per il Paese, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come vetrina internazionale e volano per lo sviluppo economico e turistico di due regioni, Lombardia e Veneto, che si apprestano ad accogliere atleti e appassionati da ogni angolo del globo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, a poche settimane dall’apertura ufficiale, la città di Milano si prepara a ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

Argomenti discussi: L'epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina, sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva - La foto; Milano-Cortina 2026, la cerimonia d'apertura: Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi | Accesi i bracieri; Il pasticciaccio dell'Ice alle olimpiadi, le pornostar alla Camera e le nutrie al forno: stupidario top 30; Vannacci lascia ufficialmente la Lega, Salvini: Delusione, un soldato non abbandona il proprio posto.

Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, Salvini prende in giro Ghali sull'inno con il meme dei tifosi della LazioMatteo Salvini sarcastico sul divieto a Ghali di cantare l'Inno d'Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il post ... virgilio.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, polemica Ghali: arriva la risposta di SalviniAlla cerimonia delle Olimpiadi, Ghali non potrà cantare l'inno d'Italia. In seguito a questa decisione è arrivata la risposta di Salvini. newsmondo.it

Luca Sommi. . Grazie per ieri sera, nonostante le olimpiadi, nonostante le repliche di Crozza eravate tantissimi. Qui è quando Montanari dice il rischio non è avere Askatasuna ma Salvini ministro. @tomaso.montanari facebook

@fratellicrozza esci da #Salvini #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com