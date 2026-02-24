Dopo Sanremo 2026 mi sposo con Alessandro Ci siamo conosciuti sul palco suonando insieme in un momento complicato è stato la luce | così Mara Sattei

Mara Sattei annuncia il suo matrimonio con Alessandro, nato dalla loro collaborazione musicale sul palco del Festival di Sanremo 2023. La coppia si è conosciuta durante la preparazione della canzone “Duemilaminuti” e ha deciso di coronare il loro amore dopo aver condiviso momenti intensi in scena. La loro storia si intreccia con la musica, che ha unito i due fin dall’inizio. Ora, Mara si prepara a tornare a Sanremo con un nuovo brano, “Le cose che non sai di me”.

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con "Duemilaminuti", Mara Sattei torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76esima edizione con il brano "Le cose che non sai di me", che sarà incluso nel disco già pubblicato in digitale "Che me ne faccio del tempo". Accanto alla cantautrice, in questo viaggio musicale, gli artisti che l'hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Noemi, il fratello thasup e Mecna. Quest'ultimo accompagna Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, con "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli.

Festival di Sanremo 2026, intervista a Mara Sattei: “Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi. Eurovision? Non ci penso per il momento”Mara Sattei torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, portando una canzone che parla di emozioni nascoste e momenti personali.

Mara Sattei: «È il mio Sanremo più importante, debutto da cantautrice e poi mi sposo»Mara Sattei torna sul palco di Sanremo con il brano

