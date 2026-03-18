L’infortunio di Mattia Zaccagni ha influenzato le decisioni di Gennaro Gattuso riguardo alle convocazioni della nazionale italiana per gli spareggi mondiali. Il tecnico sta valutando un sostituto per il giocatore, che non è stato chiamato in nazionale da quattro anni. La selezione dei calciatori si concentra sulle possibili alternative per affrontare le prossime partite ufficiali.

L’infortunio di Mattia Zaccagni complica le scelte di Gennaro Gattuso per quello che riguarda le convocazioni per gli impegni della nazionale italiana in vista degli spareggi per conquistare il pass per i mondiali dell’estate. Gennaro Gattuso pensa ai convocati per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it L’assenza del centrocampista offensivo della Lazio è una grave assenza per la squadra azzurra con Gennaro Gattuso che deve pensare alle alternative per rinforzare la propria batteria di trequartisti. Uno dei nomi più caldi in queste ultime settimane è quello di Federico Bernardeschi, diventato uno dei punti fermi del Bologna in questa seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zaccagni out, Gattuso ha in mente il sostituto: ritorno in nazionale dopo quattro anni

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