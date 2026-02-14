Di Gregorio delude ancora la Juventus ha già in mente il sostituto
Michele Di Gregorio commette un altro errore durante la stagione e la Juventus sta già pensando a un sostituto. L'estremo difensore del Monza si fa trovare impreparato su un tiro di Cambiaso, che finisce in rete e permette all’Inter di riportarsi in vantaggio nel derby d’Italia. La squadra bianconera monitora da vicino le alternative tra i pali, considerando possibili cambiamenti per il prosieguo del campionato.
Michele Di Gregorio si è reso protagonista di un altro errore in questa stagione, mettendoci del suo sull’autorete di Cambiaso che aveva portato momentaneamente in vantaggio l’Inter nel derby d’Italia. Di Gregorio verso l’addio alla Juventus in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it La scelta di andare con il piede destro, quando sarebbe stato molto più semplice intervenire con il sinistro ha fatto infuriare gran parte del popolo bianconero, compreso Luciano Spalletti che non ha digerito la scelta del suo estremo difensore. Una stagione non semplice per il portiere bianconero che appare destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Esonero Gilardino, traballa la panchina del tecnico: il Pisa ha già in mente un possibile sostituto!
Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo.
Lazio, buone notizie dall’infermeria: Castellanos è rientrato in gruppo. Restano dubbi su Gila, ma Sarri ha già in mente il sostituto
Di Gregorio - David GLI INGUARDABILI | Sono da Juventus
Argomenti discussi: Castellana C5, trasformare la delusione in carica positiva: ecco la mission verso Frosinone.
Di Gregorio ancora in panchina: Luciano Spalletti spiega il motivoE nell’undici titolare non ci sarà Michele Di Gregorio. Il portiere siederà in panchina: per lui è la seconda gara consecutiva fuori dai titolari. Anche in Champions League infatti ha giocato Perin, ... calciomercato.it
Juventus, Di Gregorio: Noi non abbiamo ancora vinto in Champions, è quello l'obiettivoMichele Di Gregorio, portiere della Juventus, parla ai microfoni di Sky in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting: La volontà è quella di continuare in questa direzione e di ... tuttomercatoweb.com
Fioccano le insufficienze in casa Juventus dopo il pareggio contro la Lazio arrivato solo in pieno recupero Prestazione negativa, l'ennesima, per Cambiaso, infilato da Isaksen sul gol del 2-0 Male David in attacco, così come Di Gregorio tra i pali: grave l'err facebook