Di Gregorio delude ancora la Juventus ha già in mente il sostituto

Michele Di Gregorio commette un altro errore durante la stagione e la Juventus sta già pensando a un sostituto. L'estremo difensore del Monza si fa trovare impreparato su un tiro di Cambiaso, che finisce in rete e permette all’Inter di riportarsi in vantaggio nel derby d’Italia. La squadra bianconera monitora da vicino le alternative tra i pali, considerando possibili cambiamenti per il prosieguo del campionato.

Michele Di Gregorio si è reso protagonista di un altro errore in questa stagione, mettendoci del suo sull’autorete di Cambiaso che aveva portato momentaneamente in vantaggio l’Inter nel derby d’Italia. Di Gregorio verso l’addio alla Juventus in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it La scelta di andare con il piede destro, quando sarebbe stato molto più semplice intervenire con il sinistro ha fatto infuriare gran parte del popolo bianconero, compreso Luciano Spalletti che non ha digerito la scelta del suo estremo difensore. Una stagione non semplice per il portiere bianconero che appare destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

