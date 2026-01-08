Dopo le recenti voci sul possibile cambio in panchina, si fa avanti l’ipotesi di un nuovo allenatore per la nazionale italiana. Secondo alcune indiscrezioni, Allegri potrebbe essere il candidato designato al ruolo, lasciando intuire un nuovo scenario per il futuro della squadra. Resta da capire quale sarà l’esito degli spareggi di marzo e come influenzeranno le decisioni sullo staff tecnico.

Nuovo ribaltone sulla panchina dell’Italia? Nessuno può sapere se Gattuso riuscirà o meno a conquistare l’agognata qualificazione al Mondiale, in tal senso saranno decisivi (anche per la sua permanenza) gli spareggi di marzo, eppure si ricomincia già a parlare del suo possibile successore. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Max Allegri, attualmente sulla panchina del Milan. Gattuso ha già un sostituto, annuncio a sorpresa: “Allegri per la Nazionale” (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ritirarlo fuori è stato Sandro Sabatini, nel corso dell’ultima puntata di ‘Pressing’ e in risposta all’ attacco di Spalletti post Sassuolo-Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Gattuso ha già il sostituto, annuncio a sorpresa: "Allegri per la Nazionale"

