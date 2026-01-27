Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter | Il muro giallo non fa paura io quinto? Chiedetelo al mister E sul mio futuro vi dico questo

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le sue parole chiariscono la sua posizione e preparano i tifosi alla sfida, mantenendo un tono rispettoso e sobrio, in linea con l’attuale situazione professionale. Un momento di dialogo importante tra giocatore e pubblico, senza enfasi o clamore.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: le parole del difensore nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Yann Bisseck alla vigilia di Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava giornata della League Phase di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia dell’allenatore Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 18.45, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUAL E’ LA CONSIDERAZIONE ATTUALE DEL BORUSSIA DORTMUND? – « Una squadra forte, erano in finale di Champions 4 anni fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Il muro giallo non fa paura, io quinto? Chiedetelo al mister. E sul mio futuro vi dico questo» Approfondimenti su Bisseck Inter Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo» In vista della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, il difensore nerazzurro Akanji ha presentato le proprie impressioni in conferenza stampa. Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter LIVE: le parole In vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il difensore nerazzurro Bisseck ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bisseck Inter Argomenti discussi: Conferenza stampa Bisseck post Udinese Inter | All’andata non è andata come volevo ora sono vicino al 100% Sull’intesa con Luis Henrique vi dico questo. Live - Bisseck in conferenza alla vigilia di Borussia Dortmund-InterAl fianco di Cristian Chivu, per l'abituale conferenza pre-partita di Champions League, c'è Yann Bisseck che risponde alle domande dei giornalisti presenti al BVB Stadion, alla vigilia dell'ultimo mat ... msn.com Vigilia di Inter-Borussia Dortmund, tra poco Bisseck in conferenza stampaL'Inter domani sera scende in campo contro il Borussia Dortmund nell'ultima partita della League Phase di Champions League. I nerazzurri vogliono. tuttomercatoweb.com Il Muro Giallo del BVB aspetta l’Inter: i nerazzurri riusciranno a far risultato in Germania L’allenatore del Borussia Dortmund ha riconosciuto il valore dei nerazzurri, ma conta nella spinta impressionante dei suoi tifosi: nelle notti che contano, il Muro Giallo - facebook.com facebook FcInterNews presente. Tra un'ora la conferenza stampa di Chivu e di Bisseck alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter @SimoneTogna x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.