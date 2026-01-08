Riccardo Montolivo ha espresso parole di apprezzamento per Kenan Yildiz, paragonandolo a Del Piero. L’ex calciatore ha sottolineato l’importanza di valorizzare il giovane talento con la maglia della Juventus, ritenendo che possa rappresentare un investimento significativo per il club. La sua opinione evidenzia la fiducia nelle potenzialità di Yildiz e l’interesse della Juventus nel sviluppare al meglio le sue qualità.

Riccardo Montolivo ha osannato chiaramente Kenan Yildiz, accostandolo addirittura a Del Piero. Poi un consiglio su come la Juve deve comportarsi con lui. A Sky Sport Riccardo Montolivo ha parlato di Yildiz e della Juventus. Vediamo le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Yildiz esulta dopo il netto successo in Sassuolo Juve: il messaggio alla squadra – FOTO GLI ELOGI AD YILDIZ – «Potenzialmente si può avvicinare forse a quello che è Del Piero. In questo momento è il leader tecnico della squadra, ha tanto da fare, ha tanto da migliorare, tanto da crescere, però credo che sia il giocatore sul quale la Juventus deve costruire il proprio futuro» SULLA JUVENTUS – «Adesso la Juventus, secondo me è una squadra forte con dei giocatori buoni, ma manca un giocatore di grande personalità, un giocatore che fa alzare il livello di tutti, un po’ come ha fatto il Milan prendendo Modric che sicuramente ha la sua età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montolivo osanna Yildiz: «Forse si può avvicinare a Del Piero. La Juventus con lui deve fare questa cosa»

Leggi anche: Bodo Glimt Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Come una sostituzione può cambiarti la partita. Questa Juventus deve fare un passo avanti in questa cosa» – VIDEO

Leggi anche: Yildiz, Marocchi sfodera il paragone: «Sta cominciando come Del Piero a fare questa cosa». A cosa ha fatto riferimento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Montolivo: “Yildiz è il leader tecnico della Juventus. Ma ai bianconeri manca un giocatore che…” - Riccardo Montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato e di Kenan Yildiz e del momento che vive la Juventus: "Potenzialmente si può avvicinare forse a quello che è Del Piero. tuttojuve.com