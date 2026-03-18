Yildiz ringrazia Allegri | Gli devo tanto tutta questa vita per come è cominciata Provo gratitudine anche per…

Kenan Yildiz ha espresso gratitudine a Massimiliano Allegri durante un'intervista recente, sottolineando quanto gli debba alla guida dell'allenatore e riconoscendo l'importanza del suo ruolo nella fase iniziale della sua carriera. La dichiarazione è stata pubblicata dalla redazione di JuventusNews24, che ha riportato le sue parole. Yildiz ha parlato anche di altri aspetti della sua esperienza, senza entrare in dettagli specifici.

Kenan Yildiz ha ringraziato a gran voce Massimiliano Allegri e non solo nella recente intervista. Vediamo insieme le parole del fuoriclasse turco. Kenan Yildiz ha rilasciato una lunga intervista a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Tra i temi centrali spicca il profondo legame con Max Allegri, che lo ha lanciato tra i grandi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il giovane talento ha voluto ringraziare pubblicamente il tecnico per la fiducia e la crescita avvenuta sotto la sua guida. L’attaccante ha ribadito quanto sia stato fondamentale il supporto ricevuto. Il numero 10 bianconero ha espresso gratitudine a gran voce. ALLEGRI – « Gli devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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