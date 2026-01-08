Dimarco dopo Parma Inter | Oggi era importante vincere ora pensiamo a domenica Si sente parlare tanto ma questa squadra ha fatto tanto anche se…

Dopo la vittoria contro il Parma, Dimarco ha sottolineato l'importanza di questo risultato e ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato il proprio valore. Il difensore ha commentato il match, ricordando che ora l’attenzione si concentra sulla prossima sfida. Non sono mancate riflessioni sul percorso della squadra, che continua a lavorare con impegno, nonostante le discussioni e le aspettative esterne.

Inter News 24 Dimarco dopo Parma Inter ha commentato il match vinto 2-0 dai nerazzurri che lo ha visto protagonista con il gol che ha aperto le marcature. Raggiunto dai microfoni di DAZN al termine di Parma Inter, Federico Dimarco ha analizzato il successo per 2-0 che permette ai nerazzurri di consolidare il primo posto in classifica. Eletto Man of the Match, l'esterno mancino ha sottolineato l'importanza dei tre punti, la solidità del gruppo e la crescita collettiva della squadra, soffermandosi anche sui numeri personali che lo stanno rendendo uno dei difensori più incisivi in Europa. LA PARTITA E I TRE PUNTI – «Come tutte le partite abbiamo una marea di occasioni che per sfortuna o sufficienza non riusciamo a chiudere.

Parma-Inter, 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Thuram - Corvi subito decisivo deviando un tiro di Bisseck sulla traversa. sport.sky.it

Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco punisce i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Thuram segnano le reti che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it

REGOLARISSIMA LA POSIZIONE DI PARTENZA DI DIMARCO! Bravo l’azzurro a farsi trovare pronto su una palla sporca in area di rigore, dopo un contrasto di Esposito x.com

