Yildiz il Principe di Spalletti | rinnovo record con la Juve

Kenan Yildiz è stato ufficialmente confermato come nuovo punto di riferimento della Juventus di Luciano Spalletti, secondo quanto comunicato dalla società dalla sede della Continassa. L’attaccante, definito come il “Principe” dal tecnico toscano, ha firmato un rinnovo contrattuale che segna un record per il club. La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali della squadra.

L’investitura è ufficiale e arriva direttamente dal cuore della Continassa: Kenan Yildiz è il nuovo fulcro gravitazionale della Juventus di Luciano Spalletti. In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il numero 10 bianconero ha confermato il legame viscerale con il tecnico toscano, rivelando i retroscena di un rapporto che va oltre il campo. «È un uomo di emozioni, un grande uomo prima che un tecnico», ha dichiarato il talento turco, commentando con un sorriso l’aneddoto del “tocco alla testa” durante i festeggiamenti per il compleanno dell’allenatore. Spalletti, dal canto suo, ha blindato il suo gioiello con definizioni... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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