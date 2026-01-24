Con l'arrivo di Spalletti, McKennie si è affermato come il principale goleador della Juventus, evidenziando un rendimento di livello superiore. Tuttavia, il rinnovo del suo contratto resta una questione aperta, lasciando in sospeso il futuro dell’americano in bianconero. La sua crescita e le sue prestazioni continuano a suscitare interesse, ma ancora non ci sono certezze ufficiali sul suo prolungamento.

Parafrasando la sua esultanza, con la mano che si muove nell'aria come se agitasse una bacchetta magica (in omaggio a Harry Potter, di cui è un grandissimo appassionato), Weston McKennie sta davvero vivendo come fosse oggetto di un incantesimo. Autore del sortilegio positivo, Luciano Spalletti, dall'arrivo del quale sulla panchina della Juve il rendimento dell'americano è letteralmente esploso. Tre numeri tanto per dare l'idea: è il capocannoniere "spallettiano", alla pari con Yildiz, con 5 centri in 17 gare; con il gol al Benfica, è stato il primo centrocampista della Juve, dopo Antonio Conte nel 1999, a segnare per 3 gare di fila in Champions; ma, soprattutto, da quando si è trasferito in bianconero nel 2020, ha messo a segno 9 reti nella massima competizione europea e soltanto Beranrdo Silva (10), Szoboszlai (10), Bellingham (15) e Foden (17) hanno saputo fare meglio di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, con Spalletti è un McKennie da record. Ma il rinnovo è ancora in alto mare

Leggi anche: Yildiz Juve, il rinnovo è ancora in alto mare: le parti continuano a trattare ma c’è distanza, intanto quel top club preme per averlo subito! Ultime

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Spalletti chiede il rinnovo di McKennie, i bianconeri puntano con decisione su Tonali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Totti: La Juventus con Spalletti farebbe un affare, io e lui non abbiamo ancora chiarito

Argomenti discussi: Juve ribaltata, Spalletti ha ridato una cosa che mancava da anni: ecco il vero capolavoro; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; A Bodo ci avete fatto due palle così. Ma che discorsi sono?: Spalletti nervoso dopo (e…; Spalletti: Juve, Cagliari è come la Champions. Adzic non si tocca, è il mio tesoro nascosto.

Juve, con Spalletti è un McKennie da record. Ma il rinnovo è ancora in alto mareL'americano è il capocannoniere della squadra dall'arrivo del nuovo tecnico e viaggia ai ritmi dei migliori centrocampisti d'Europa. Il suo contratto scade a giugno: l'allenatore preme per confermarlo ... msn.com

Spalletti ha cambiato la Juve in 49 giorni, il 7 dicembre a Napoli fece mea culpa (Tuttosport)Luciano Spalletti è diverso rispetto a quello che aveva appena preso la Juventus nella partita d'andata contro il Napoli, riporta Tuttosport. ilnapolista.it

Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: le scelte per sfidare Conte - facebook.com facebook

Conte non parla La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli x.com