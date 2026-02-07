Spalletti ha spinto Yildiz tra i protagonisti della vigilia. Il tecnico bianconero ha parlato di lui come “tanta roba” in vista della sfida con la Lazio. La giornata alla Continassa si è concentrata anche sul rinnovo di Kenan Yildiz, che ha reso tutto più speciale. Intanto, la Juventus si prepara a giocarsi punti importanti, mentre nel frattempo si prospettano due brutte notizie in vista della trasferta contro i biancocelesti.

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Lazio e nel giorno della rinnovo del numero dieci bianconero Giornata speciale alla Continassa per il rinnovo di Kenan Yildiz. Il turco firma il nuovo contratto fino al 2030 con la ‘Vecchia Signora’ prima della conferenza stampa pre Lazio di Luciano Spalletti, alla presenza nel quartier generale anche di John Elkann. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore bianconero applaude al prolungamento del suo numero dieci: “ Il rinnovo di Yildiz è significativo su quelle che sono le intenzioni di questo club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti incorona Yildiz: “È tanta roba”. Doppia tegola in vista della Lazio

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: FLASH - Svolta Yildiz: firma sul rinnovo a breve! Tutti i dettagli con la Juventus; Monaco-Juve, le pagelle dei bianconeri: Perin 'svarione', Koopmeiners non va, Yildiz ci prova; Juventus, Spalletti sorride: arriva Boga come vice Yildiz; Il punto sulle condizioni di Yildiz e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.

Juventus, Spalletti: Yildiz ok contro la Lazio, Kelly e Conceicao in dubbioLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: INFORTUNI - Yildiz è a disposizione, mentre Kelly e ... fantacalcio.it

Spalletti: Rinnovo Yildiz fa capire quali sono le intenzioni della JuventusLuciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio gara valida per la 24ª giornata di Serie A. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole ... tuttojuve.com

Spalletti rimane alla Juventus Cosa trapela facebook