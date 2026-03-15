Il numero 10 della Juventus ottiene una doppia doppia, contribuendo con gol o assist. Quando firma un punto, la squadra accumula in media 2,53 punti a partita. Questo dettaglio si ripete frequentemente nelle partite della squadra, indicando un ruolo chiave nelle prestazioni complessive. La sua presenza in campo influisce direttamente sui risultati finali delle gare.

Se parlassimo di basket, sarebbe un classico esempio di doppia doppia. Ovvero un giocatore che raggiunge la doppia cifra di gol e assist nella stessa partita. Nel caso del calcio, e di Kenan Yildiz in particolare, chiaramente non è un traguardo raggiungibile in soli 90', ma il fatto che il turco abbia già toccato quota 10 reti e 10 passaggi vincenti quando mancano più di due mesi alla fine della stagione dà già l'idea del peso specifico sempre maggiore che sta avendo sul rendimento della Juve. E se al centro (dell'attacco) della Juve, nell'esperimento da falso nove, ha dimostrato di fare ancora fatica a rendere, di certo è sempre lui il cuore della squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz come le stelle Nba: in... doppia doppia. Quanto incide nel rendimento della Juve

Articoli correlati

NBA, i risultati della notte (3 febbraio): Alterne Sengun decisivo per i Rockets con un doppia doppia, bene anche Hornets e 76ersI Charlotte Hornets (23-28) allungano la striscia positiva a sette vittorie consecutive battendo i New Orleans Pelicans(13-39) per 114-95 grazie...

Basket, i migliori italiani della 15a giornata di Serie A. Saliou Niang firma la doppia doppia, sugli scudi anche Ruzzier e il giovane CalzavaraLa Serie A di basket ha disputato nel weekend la quindicesima giornata per la regular season 2025-2026 in attesa del posticipo di questa sera tra la...

Aggiornamenti e notizie su Yildiz come le stelle Nba in doppia...

Discussioni sull' argomento Yildiz come Yamal e Diomandé: particolare primato per il 10 della Juventus dopo la rete al Pisa; Baffetti, dribbling e tocchi di suola: Licina, l'erede di Yildiz che poteva essere... Karl; Udinese-Juventus, le pagelle: Yildiz (7,5) straordinario, Miretti (5) si divora il gol, Zaniolo (5,5) ci prova in tutti i modi; TRIBUNA.COM * SERIE A: YILDIZ COME YAMAL E DIOMANDÉ: PARTICOLARE PRIMATO PER IL 10 DELLA JUVENTUS DOPO LA RETE AL PISA.

Kenan #Yildiz vs Udinese 6 Occasioni create (record nel match) 5 Occasioni create su azione (record nel match) 3 dribbling riusciti (record nel match) 19 tocchi in area avversaria (record nel match) Imprendibile. x.com

UDINESE-JUVENTUS 0-1 Il terzo gol di BOGA e il solito assist di YILDIZ rischiano di essere messi in discussione dal gol regolarissimo annullato a CHICO #Juventus #finoallafine #SerieA facebook