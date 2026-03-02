Addio a Jacopo Camagni | fra ‘Simulacri’ e ‘Nomen Omen’ la rivoluzione del fumetto e del fantasy

Il 2 marzo 2026 a Bologna si è spento Jacopo Camagni, autore noto per le sue opere nel mondo del fumetto e del fantasy. Tra le sue creazioni più note ci sono i progetti ‘Simulacri’ e ‘Nomen Omen’, che hanno segnato un cambiamento nel panorama del genere. La sua figura è stata descritta come un principe esile, spesso rappresentato con una spada, simbolo delle sue storie.

Bologna, 2 marzo 2026 – “Lui assomigliava a tanti dei suoi eroi, o loro assomigliavano a lui, tanti principi esili con in mano una spada reale o immaginaria”. E’ toccante la dedica a Jacopo Camagni, l’illustratore bolognese che se n’è andato ieri primo marzo a 48 anni, per le complicanze di un intervento al cuore, lasciando un vuoto nell’anima dei suoi cari, ma anche nella scena fumettistica internazionale, di cui era diventato una punta di diamante. In un post su Instagram lo ricorda con molto affetto e magia, Marco Marcello Lupoi, oggi Executive Director of Publishing della Panini ma primo editor dell'etichetta Marvel Comics Italia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

