X down problemi accesso a sito e app per utenti in Italia Usa e Uk

X nel Caos: Interruzione Globale Blocca Milioni di Utenti in Italia, Usa e Regno Unito. La piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter e di proprietà di Elon Musk, è al centro di un’interruzione globale che impedisce a milioni di utenti in Italia, Stati Uniti e Regno Unito di accedere al servizio. Il malfunzionamento, iniziato nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, ha generato un’ondata di frustrazione e preoccupazione tra gli utenti che dipendono dalla piattaforma per comunicare, informarsi e rimanere connessi. Un’Onda di Disagi: La Situazione in Italia e nel Mondo. La prima segnalazione di problemi è arrivata intorno alle 15:26, quando Downdetector.🔗 Leggi su Ameve.eu

