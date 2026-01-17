X va in down in tutto il mondo | sito e app irraggiungibili per ore migliaia di segnalazioni anche in Italia

Nella giornata di ieri, il social network X ha subito un'interruzione su scala globale, rendendo il sito e l’applicazione mobile irraggiungibili per diverse ore. Sono state numerose le segnalazioni di utenti, anche in Italia, che hanno riscontrato problemi di accesso. L'interruzione ha interessato il servizio in diverse regioni, evidenziando una temporanea disfunzione della piattaforma di proprietà di Elon Musk.

Il social network X, di proprietà di Elon Musk, ha registrato un’interruzione diffusa del servizio nella giornata ieri, con problemi di accesso sia al sito sia all’applicazione mobile. Il disservizio è iniziato nella mattinata negli Stati Uniti e nel pomeriggio in Europa, coinvolgendo utenti in diversi Paesi e impedendo il corretto caricamento dei contenuti. Eppure, la piattaforma dà problemi da settimane. X in down: disagi diffusi in tutto il mondo. I primi segnali del down sono emersi quando X.com e l’app hanno smesso di recuperare nuovi tweet. Provando ad aggiornare la pagina, agli utenti è comparso il messaggio: “Impossibile recuperare i post in questo momento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

