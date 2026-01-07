WWE | Jacy Jayne mantiene il titolo di NXT grazie alle Fatal Influence Kendal Grey beffata

Durante lo speciale New Year’s Evil, Jacy Jayne ha riconfermato il titolo di NXT Women’s Championship, sconfiggendo Kendal Grey. La vittoria è stata possibile grazie all’intervento delle sue alleate, le Fatal Influence. Questo episodio ha segnato un momento importante nel percorso della campionessa, mantenendo stabile il suo status nel roster di NXT.

Jacy Jayne ha difeso con successo l’ NXT Women’s Championship contro Kendal Grey nello speciale New Year’s Evil, ma la vittoria porta la firma delle sue compagne delle Fatal Influence. Kendal Grey parte fortissimo. Kendal Grey si presentava al match con credenziali di tutto rispetto: Women’s Evolve Champion e vincitrice dell’ Iron Survivor femminile. Accompagnata da Wren Sinclair, la sfidante ha messo subito in difficoltà la campionessa con il suo background nella lotta, tenendola costantemente in difesa. Il momento più spettacolare della prima parte del match è stato un moonsault dalla corda più alta che ha travolto tutte le Fatal Influence all’esterno del ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jacy Jayne mantiene il titolo di NXT grazie alle Fatal Influence, Kendal Grey beffata Leggi anche: WWE: Le Fatal Influence trionfano, Jacy Jayne firma la vittoria in un acceso 3 vs 3 Leggi anche: WWE: Kendal Grey conquista l’Iron Survivor Match a NXT Deadline Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. WWE: Jacy Jayne mantiene il titolo di NXT grazie alle Fatal Influence, Kendal Grey beffata; WWE: Risultati WWE NXT 30-12-2025; WWE: Risultati NXT Live Event Macon 14-12-2025; WWE: Risultati WWE NXT 30-12-2025. WWE: Risultati WWE NXT 30-12-2025 - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE che è andato in onda il 30- spaziowrestling.it

Women’s Wrestling Wrap-Up: New Champs Crowned On WWE Raw & NXT, Mercedes Moné Is Undisputed, Celine Faery Interview - Maxxine Dupri gets her first taste of championship gold. sports.yahoo.com

"Ban Him" - Female WWE Champion Furious With Male Star - A current WWE champion was involved in a backstage segment with another male star. sportskeeda.com

STEPHANIE VAQUER chiude il 2025 con 29 trionfi televisivi, la star WWE con maggiori vittorie in assoluto. L'ultima volta che è stata schienata risale al mese di maggio, quando a farlo fu Jacy Jayne a NXT. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.