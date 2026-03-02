Rhea Ripley e Jade Cargill | la faida social che infiamma il wrestling

Rhea Ripley e Jade Cargill sono al centro di una disputa sui social media che sta attirando l’attenzione del pubblico. La tensione tra le due wrestler si è manifestata attraverso scambi di battute e commenti pubblici, con Ripley che ha criticato Cargill in modo diretto. La vicenda si svolge principalmente su Twitter, dove le due atlete si confrontano apertamente, alimentando una polemica che coinvolge fan e addetti ai lavori.

Oh god another victim, will you girls lighten up and stop crying???? we haven't even started yet boo. https:t.co8R5d3tTMpg La rivalità tra due protagoniste di spicco sta prendendo forma in vista di WrestleMania 42, con una dinamica che promette di catalizzare l'interesse attorno al titolo femminile di WWE. Ripley ha ottenuto l'opportunità per la cintura dopo la vittoria nell'Elimination Chamber, posizionando la sfida con la campionessa di SmackDown come uno dei fronti principali del periodo che precede l'evento. La tensione tra le contendenti si è alimentata anche attraverso confronti pubblici, segnando una campagna promozionale intensa e mirata.