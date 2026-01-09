WWE | Aggiornamenti sulla ri-assunzione di Santos Escobar?

Recentemente si è parlato di un possibile ritorno di Santos Escobar in WWE. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a una sua riassunzione. La compagnia ha cercato di sviluppare il personaggio nel tempo, ma il contratto di Escobar è ormai scaduto. Restano da vedere eventuali aggiornamenti futuri su un suo possibile riavvicinamento alla WWE.

La WWE non può trasformare chiunque in una Superstar di successo, anche se ci prova. La compagnia ha sicuramente avuto un’opportunità con Santos Escobar, e il suo personaggio ha visto un cambiamento nel tempo, ma le cose non sono andate come previsto e il suo contratto è scaduto. La situazione di Santos Escobar in WWE rimane incerta, anche mesi dopo che il suo contratto sembrava essere stato risolto. Dave Meltzer ha riportato sulla Wrestling Observer Newsletter che Escobar ha rinnovato il contratto con la WWE mesi fa, ma non è stato utilizzato. È stato riferito che la situazione è stata descritta come qualcosa di “passato inosservato”, sebbene ci siano state trattative interne per rimettere le cose in carreggiata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

