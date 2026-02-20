Night of Champions | dopo Torino la WWE vola in Arabia Saudita

La WWE ha annunciato che il prossimo evento Night of Champions si terrà in Arabia Saudita, dopo aver già disputato incontri a Torino. La scelta mira a rafforzare la presenza nel Medio Oriente, dove l'interesse cresce rapidamente. La federazione punta a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e a espandersi in nuove aree. La tappa in Arabia Saudita rappresenta un passo importante nel piano di espansione internazionale, con un’attenzione particolare alle nuove location.

Il 2026 si annuncia come un anno decisivo per l’espansione globale della WWE, guidata da una strategia che amplia la presenza oltre i confini europei. Mentre l’Italia attende con interesse Clash in Italy il 31 maggio, l’attenzione si sposta rapidamente verso il Medio Oriente, dove circolano voci riguardo una nuova tappa di Night of Champions in Arabia Saudita nel corso dell’estate. L’obiettivo è rafforzare legami economici e sportivi, oltre a estendere la copertura geografica e coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Secondo le indiscrezioni, l’evento potrebbe diventare il secondo Premium Live Event dell’anno ospitato nel Regno, dopo una recente incarnazione storica.🔗 Leggi su Mondosport24.com

