Durante l’ultima puntata di SmackDown, Drew McIntyre ha annunciato il suo ritiro, per poi riapparire nel Main Event e attaccare Jacob Fatu, che stava affrontando Trick Williams. La sua azione ha impedito al samoano di vincere, modificando così l’esito del match. McIntyre ha fatto ritorno sul ring dopo aver dichiarato la volontà di lasciare la scena.

Durante l’ultima puntata di SmackDown, in apertura Drew McIntyre aveva annunciato che si sarebbe ritirato per poi tornare ed attaccare Jacob Fatu nel Main Event della stessa, costando al samoano la vittoria contro Trick Williams. Contrariamente a quanto si stesse vociferando, nessuna ipotesi di time out dal wrestling, principalmente ipotizzati visti i suoi impegni per il film Highlander (nel cui cast figura anche Batista), le cui riprese erano previste per fine Gennaio in Scozia ma sono state posticipate per via di un infortunio della star protagonista (Henry Cavill). Il massimo che ci potremmo aspettare sono assenze di poche puntate o spot preregistrati come spesso accaduto durante la faida con Cody Rhodes, ma nessun programma di vederlo lontano dalle scene per diverse settimane o mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Lo status di Drew McIntyre

Articoli correlati

WWE: Drew McIntyre provoca ancora Cody e lo sfida in un Three Stages of HellCody Rhodes difenderà il WWE Championship contro Drew McIntyre in un Three Stages of Hell match nell’episodio di SmackDown del 9 gennaio, che si...

WWE: Ecco chi saranno i 4 che si sfideranno per diventare lo sfidante di Drew McIntyreLa puntata di SmackDown da Londra ha visto quattro match di qualificazione annunciati dal General Manager Nick Aldis: i vincitori si affronteranno in...

Is That Drew McIntyre

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Drew McIntyre

Temi più discussi: Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42. Perché è un grande sì; WWE, Drew McIntyre: Torino sarà il mio Colosseo; WWE, Drew McIntyre: Gattuso e McTominay sono il mio piano per l’Italia – VIDEO; Importante aggiornamento WWE sui piani di Drew McIntyre per WrestleMania 42.

Cody Rhodes invia un messaggio a Drew McIntyre dopo il cambio di titolo WWEMa la vera storia si è svolta poco dopo. Cody Rhodes, solitamente incapsulato nel suo intenso personaggio sullo schermo, ha fatto qualcosa di inaspettato. Ha abbandonato il personaggio e ha parlato si ... worldwrestling.it

WWE: Drew McIntyre lascia, ma poi raddoppia. Dall’addio ad un nuovo attacco su Fatu nella stessa serataUna Road To WrestleMania da dimenticare per Drew McIntyre. Lo scozzese era destinato ad uno dei main event di WrestleMania 42 da campione WWE contro Randy Orton, il vincitore dell'Elimination Chamber, ... zonawrestling.net

Cosa vorrebbe dire DREW McINTYRE Solo risposte sbagliate, lol :) - facebook.com facebook

WWE: Drew McIntyre lascia, ma poi raddoppia. Dall'addio ad un nuovo attacco su Fatu nella stessa serata x.com