WWE | Ecco chi saranno i 4 che si sfideranno per diventare lo sfidante di Drew McIntyre

Durante l’ultima puntata di SmackDown a Londra, il General Manager Nick Aldis ha annunciato quattro incontri di qualificazione per determinare il prossimo sfidante di Drew McIntyre. I vincitori di questi match si sfideranno in un incontro a quattro durante Saturday Night’s Main Event del 24 gennaio. L’esito di questa sfida deciderà chi avrà l’opportunità di contendere il WWE Championship a Royal Rumble.

La puntata di SmackDown da Londra ha visto quattro match di qualificazione annunciati dal General Manager Nick Aldis: i vincitori si affronteranno in un fatal four-way a Saturday Night's Main Event del 24 gennaio, con in palio un'opportunità per il WWE Championship di Drew McIntyre a Royal Rumble. Randy Orton batte The Miz. Il primo match della serata ha visto Randy Orton affrontare The Miz in circostanze particolari. Durante il promo di apertura di Drew McIntyre, Orton era intervenuto per avvertire il nuovo campione che non avrebbe esitato a colpirlo con un punt kick alla prima occasione. Dopo l'irruzione di Jacob Fatu che ha messo in fuga McIntyre, Miz ha approfittato della confusione per attaccare Orton alle spalle con una Skull Crushing Finale.

