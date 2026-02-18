WWE | Rey Mysterio rivela le possibilità di vedere sua figlia sul ring

Rey Mysterio ha annunciato che sua figlia potrebbe salire presto sul ring, spinto dalla passione per la lotta. La decisione nasce dalla volontà di trasmettere a lei le proprie competenze e di mantenere viva la tradizione familiare. La giovane atleta si prepara per un debutto ufficiale, allenandosi intensamente sotto la guida del padre. La sua partecipazione potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, durante un evento speciale organizzato dalla WWE. La famiglia Mysterio si prepara a una nuova generazione di lottatori.

Di certo fare parte di una famiglia così importante come quella dei Mysterio non è cosa facile. Dopo Rey Sr., Rey Jr. e Dominik, i fan spesso si sono chiesti se un giorno anche Aalyah seguirà le orme del fratello e del papà. Ebbene, forse ora ne sappiamo qualcosa di più, proprio grazie allo stesso Rey Mysterio, che ai microfoni del podcast di Cody Rhodes, “What Do You Wanna Talk About?” ha fatto un po’ di luce sulla vicenda. Sebbene la ragazza si sia vista allenarsi al Dungeon di Natalya e TJ Wilson, molti hanno interpretato la cosa come un episodio isolato, quasi come se fosse stata una cosa provata per curiosità vista la fortuna di avere un genitore così illustre in una professione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

