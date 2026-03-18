Durante un evento di wrestling, i fan hanno accusato pubblicamente John Laurinaitis di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per creare l’illusione di una fila di autografi. Le accuse sono circolate sui social network, dove alcuni spettatori hanno evidenziato come le immagini mostrassero una presenza di pubblico artificiale. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e degli addetti ai lavori.

I fan accusano John Laurinaitis di aver usato l’IA per falsificare la fila di autografi durante un evento di wrestling. John Laurinaitis è tornato a mostrarsi in pubblico dopo anni di assenza, apparendo recentemente a un evento di wrestling. Tuttavia, non è tanto il suo ritorno ad aver attirato l’attenzione, quanto le polemiche nate subito dopo. Dopo la sua presenza al “March Mayhem” di Big Time Wrestling, Laurinaitis ha pubblicato (e successivamente rimosso il post) su Twitter una foto dell’incontro con i fan, accompagnata da un messaggio di ringraziamento: “Fantastico signing e grandi match questo sabato a Big Time Wrestling. È stato bello incontrare così tante persone. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Laurinaitis nella bufera, accusato sui social di aver usato l’IA per fingere la fila di fan

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