Meghan Markle ha pubblicato una foto di Lilibet per la prima volta, scatenando molte polemiche sui social. La decisione di mostrare il volto della bambina ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni accusando la duchessa di voler attirare l’attenzione. La foto, condivisa in occasione di San Valentino, ritrae Lilibet con un sorriso e un cappellino rosa, attirando commenti sia di apprezzamento sia di critiche.

Una foto postata da Meghan Markle sulla sua pagina Instagram in occasione di San Valentino ha scatenato il dibattito in rete e sui social media. A fare infuriare le polemiche sui Sussex è il fatto che nello scatto in cui è ritratto il principe Harry con in braccio la piccola Lilibeth, il volto della bimba sia stato mostrato senza alcun filtro che lo celasse, come accaduto finora. Quella che è quindi la prima immagine della secondogenita dei duchi, per quanto distante dall'obiettivo e di profilo, ha alimentato il dibattito, soprattutto per il fatto che proprio la tutela della privacy dei figli e della sua famiglia era stata dichiaratamente una delle priorità del principe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meghan Markle nella bufera, mostra per la prima volta il viso di Lilibet in una foto: accuse e polemiche sui social

Meghan Markle nella bufera, mostra per la prima volta il viso di Lilibet: accusata di ipocrisia nei socialMeghan Markle si trova al centro delle polemiche dopo aver condiviso per la prima volta l'immagine del viso di Lilibet, il giorno in cui ha mostrato il bambino con il padre Harry e dei palloncini rossi al polso.

Chissà perché Meghan Markle ha pubblicato su Instagram per la prima volta la foto del volto di Lilibet. Di certo è un cambio di passoMeghan Markle ha condiviso per la prima volta su Instagram una foto del volto di sua figlia Lilibet, probabilmente per segnare un nuovo inizio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.