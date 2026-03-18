Durante l’episodio di NXT del 17 marzo a Houston, la celebrazione di Booker T è stata interrotta da Keanu Carver, che ha deciso di intervenire sul palco. La serata, prevista per onorare il wrestler, ha visto un cambiamento improvviso nel corso degli eventi a causa di tensioni accumulate negli ultimi giorni. La situazione è diventata più tesa quando Carver ha interrotto la cerimonia, creando momenti di sorpresa tra il pubblico e i partecipanti.

La puntata del 17 marzo di NXT a Houston, in Texas, era stata pensata per onorare Booker T. Tuttavia, la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando le tensioni covate per settimane sono finalmente esplose. Quello che era iniziato come un tributo si è rapidamente trasformato in caos, lasciando il membro della Hall of Fame al centro di un momento tutt’altro che celebrativo. Keanu Carver interrompe l’omaggio a Booker T a WWE NXT. Il segmento si è aperto con Vic Joseph che ha presentato la “Serata di apprezzamento per Booker T”, mettendo in risalto l’eredità e il contributo di Booker al mondo del wrestling. È stato proiettato un video con diverse star della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Keanu Carver interrompe la celebrazione per Booker T ad NXT

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