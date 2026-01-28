WWE | Assenti ad NXT ecco chi potrebbe apparire nella Royal Rumble femminile

Manca poco alla Royal Rumble di questa settimana, e i fan sono già in fibrillazione. Alla fine, molte wrestler note non sono state viste ad NXT nelle ultime settimane, alimentando i rumor su possibili apparizioni durante l’evento. La corsa alle iscrizioni è aperta e tutti aspettano di scoprire chi entrerà nel ring per la battaglia più lunga dell’anno.

Ci siamo quasi, questo sabato andrà in scena il PLE Royal Rumble e gli omonimi match maschile e femminile. Ogni anno ci si aspetta qualche sorpresa tra i 30 nomi, che siano ritorni, debutti o atleti di NXT pronti ad incantare il main roster. Qualche nome viene scoperto prima, altri rimangono nascosti fino al match, altri si possono andare a scoprire con alcuni indizi che arrivano dalle puntate. È il caso di questa notte, con delle assenze ad NXT nel roster femminile e una frase pronunciata dalla GM Ava durante un segmento backstage. Un roster profondo. Partiamo dalla GM Ava che ripresa nel backstage mentre era al telefono ha detto parlando con qualcuno di non preoccuparsi, che NXT ha la divisione femminile più profonda del mondo e che sarebbe stata d’accordo con qualunque decisione presa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

