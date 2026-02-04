Durante l’ultima puntata di WWE RAW, Roman Reigns ha sorpreso i fan con un gesto inaspettato. Prima del faccia a faccia con CM Punk, il Tribal Chief ha rivolto un complimento al suo avversario, un dettaglio che ha fatto discutere tra gli appassionati. La scena ha catturato l’attenzione, aggiungendo un tocco di sorpresa a un confronto che si preannunciava già molto acceso.

Un dettaglio inaspettato ha attirato l’attenzione dei fan durante l’ultimo episodio di WWE RAW: prima che il confronto tra Roman Reigns e CM Punk si trasformasse in uno dei segmenti più intensi della serata, il Tribal Chief avrebbe rivolto un piccolo, curioso complimento al suo rivale. La scena è avvenuta pochi giorni dopo la vittoria di Reigns alla Royal Rumble, mentre si trovava al centro del ring per parlare di WrestleMania 42. Quando Punk lo ha raggiunto, l’atmosfera era già carica di tensione. Tuttavia, prima ancora che i due iniziassero a parlare, Reigns avrebbe brevemente rotto il personaggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns sorprende CM Punk con un complimento prima del faccia a faccia a RAW

Approfondimenti su Roman Reigns CM Punk

Dopo la Royal Rumble, Roman Reigns ha deciso di affrontare CM Punk a WrestleMania.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roman Reigns CM Punk

Argomenti discussi: WWE: Roman Reigns prende la sua decisione per WrestleMania; WWE | Dopo un duro faccia a faccia con CM Punk Roman Reigns prende la sua decisione per WrestleMania; Brie Bella dopo il ritorno alla Rumble | Le Bella Twins sono tornate!.

WWE: Roman Reigns prende la sua decisione per WrestleManiaSono passati pochi giorni dalla Royal Rumble, ma già questa notte a Raw era attesa la scelta del vincitore della rissa reale maschile Roman Reigns. L'OTC ha trionfato in Arabia Saudita eliminando Gunt ... zonawrestling.net

WWE: Roman Reigns annuncia il ritorno dopo oltre due mesi, sarà alla Royal Rumble 2026La puntata di SmackDown di questa settimana ha riservato una sorpresa importante per i fan: attraverso un video package, la WWE ha ufficializzato l'ingresso di Roman Reigns nel match maschile della Ro ... zonawrestling.net

Roman Reigns ha preso la sua decisione: a #WrestleMania affronterà CM Punk con in palio il World Heavyweight Championship! Siete contenti della sua scelta - facebook.com facebook

Roman Reigns eliminates Jey Uso. #RoyalRumble x.com