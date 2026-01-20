Durante l'ultima puntata di Raw a Belfast, Je’Von Evans ha dovuto interrompere il suo incontro contro El Grande Americano a causa di un infortunio. L’evento ha causato la sospensione della sfida, lasciando in sospeso la performance del wrestler. Questo episodio rappresenta un episodio sfortunato per Evans, evidenziando le sfide fisiche che caratterizzano il mondo del wrestling professionistico.

Je’Von Evans ha subito un infortunio durante la puntata di Raw da Belfast, costringendo l’arbitro a fermare il suo match contro El Grande Americano. L’incontro interrotto durante la pausa pubblicitaria. Il 21enne Evans stava affrontando El Grande Americano in un match singolo quando qualcosa è andato storto. Prima della pausa pubblicitaria, Evans aveva eseguito una springboard clothesline e sembrava in perfette condizioni. Al ritorno dalla pubblicità, però, il giovane wrestler veniva accompagnato fuori dal ring dal personale medico. Evans camminava sulle proprie gambe, ma il team di commento ha spiegato che sembrava aver riportato un infortunio alla spalla o al petto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sfortuna per Je’Von Evans match interrotto per infortunio contro El Grande Americano

WWE: Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensitàDurante l'ultima puntata di SmackDown, si è svolto un match avvincente tra The Miz e Je’ Von Evans, caratterizzato da ritmo elevato e intensità.

Leggi anche: WWE: Sheamus incorona Je’Von Evans: “Il futuro è in buone mani”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Torino 0-1 Roma, fine 1T Un buon primo tempo, reso ottimo dalla presenza di Malen. Centravanti purissimo, che ha trasformato in oro anche palloni difficili da gestire. Solo la sfortuna ci ha impedito di stare avanti di due gol. Il fuorigioco fischiato era infatti milli facebook