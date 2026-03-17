Durante l’ultima puntata di WWE Raw, AJ Lee ha difeso con successo il titolo di Women’s Intercontinental Champion contro Bayley, segnando la sua prima apparizione in un match a Raw dopo più di dieci anni. Dopo la vittoria, Becky Lynch ha attaccato alle spalle AJ Lee, sorprendendo il pubblico presente. L’episodio ha messo in mostra anche il ritorno di AJ Lee sul ring.

L’episodio di WWE Raw di questa settimana ha ospitato un momento storico: la prima difesa titolata di AJ Lee come Women’s Intercontinental Champion e, allo stesso tempo, il suo primo match a Raw dopo oltre un decennio. Di fronte c’era Bayley, che si era guadagnata il ruolo di sfidante numero uno vincendo un gauntlet match la settimana scorsa. Il match, durato poco più di sette minuti e mezzo, è stato combattuto e ricco di capovolgimenti. AJ Lee ha aperto le ostilità con tre tentativi di roll-up consecutivi, prima di piazzare una crossbody e un dropkick che hanno mandato Bayley all’esterno del ring. La sfidante ha risposto lavorando sul braccio della campionessa, ma AJ Lee ha ribaltato la situazione con uno standing Sliced Bread. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Lee sottomette Bayley ma Becky Lynch la attacca a tradimento

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