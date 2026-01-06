WWE | AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther match ufficiale per Raw in Germania
Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale. Questa sfida rappresenta un’importante occasione per entrambi i wrestler, ponendo l’accento sulla competitività e il rispetto sul ring. La puntata offrirà ai fan un incontro di rilievo nel contesto di un evento internazionale, mantenendo l’attenzione sulla qualità e l’impegno dei performer WWE.
AJ Styles affronterà Gunther nel prossimo episodio di Raw, che andrà in onda in diretta dalla Germania. Si tratta del primo match televisivo in assoluto tra i due veterani. Il confronto tra AJ Styles e Gunther. L’incontro è nato da un acceso faccia a faccia durante l’episodio di Raw andato in onda nella notte. Gunther si è presentato sul ring sfoggiando una maglietta che lo ritrae mentre blocca John Cena in una sleeper hold, con la scritta “TAP LIKE A BITCH” – un riferimento al fatto aver fatto cedere Cena “come una femminuccia”. L’austriaco ha preso il microfono continuando a gloriarsi della vittoria su Cena, scatenando un coro di “You tapped out” da parte del pubblico di Brooklyn che gli ricordava la sua sottomissione a WrestleMania 41. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: WWE: AJ Styles e Dragon Lee conquistano i Titoli di Coppia a RAW
Leggi anche: One Match Only – AJ Styles vs John Cena – (WWE Crown Jewel 2025)
WWE: AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther, match ufficiale per Raw in Germania.
Dettagli dietro le quinte sul possibile status di AJ Styles in WWE - Negli ultimi mesi, qualcuno aveva suggerito che l´ex campione del mondo potesse scegliere All Elite Wrestling per concludere la sua carriera. worldwrestling.it
WWE: AJ Styles rifiuta di firmare un titolo della AEW (VIDEO) - Il Premium Live Event si terrà sabato 31 gennaio nella città di Riad in Arabia Saudita. spaziowrestling.it
Un veterano della WWE elogia AJ Styles dopo importanti aggiornamenti sulla sua carriera - AJ Styles riceve grandi elogi da Dutch Mantell dopo aver condiviso un importante aggiornamento sul suo futuro in WWE. worldwrestling.it
È impazzito Roberto Taurino. Il tecnico della Virtus Francavilla va muso contro muso con l'arbitro a fine gara e schiaffeggia il cartellino rosso al termine di Barletta-Virtus Francavilla (Serie D girone H). L'allenatore era imbestialito per gli ulteriori 2 minuti di rec - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.