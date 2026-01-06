WWE | AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther match ufficiale per Raw in Germania

Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale. Questa sfida rappresenta un’importante occasione per entrambi i wrestler, ponendo l’accento sulla competitività e il rispetto sul ring. La puntata offrirà ai fan un incontro di rilievo nel contesto di un evento internazionale, mantenendo l’attenzione sulla qualità e l’impegno dei performer WWE.

AJ Styles affronterà Gunther nel prossimo episodio di Raw, che andrà in onda in diretta dalla Germania. Si tratta del primo match televisivo in assoluto tra i due veterani. Il confronto tra AJ Styles e Gunther. L’incontro è nato da un acceso faccia a faccia durante l’episodio di Raw andato in onda nella notte. Gunther si è presentato sul ring sfoggiando una maglietta che lo ritrae mentre blocca John Cena in una sleeper hold, con la scritta “TAP LIKE A BITCH” – un riferimento al fatto aver fatto cedere Cena “come una femminuccia”. L’austriaco ha preso il microfono continuando a gloriarsi della vittoria su Cena, scatenando un coro di “You tapped out” da parte del pubblico di Brooklyn che gli ricordava la sua sottomissione a WrestleMania 41. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

