WWE | Arriva il primo titolo per Wren Sinclair nel suo Texas conquista lo Speed Title

Nella notte di NXT a Houston, Wren Sinclair ha conquistato il suo primo titolo, vincendo lo Speed Title nel suo Texas. Durante l’evento, tutti i titoli femminili sono stati messi in palio e Sinclair è riuscita a portare a casa questa nuova vittoria. La serata ha visto diverse sfide tra le lottatrici, culminate con il successo di Sinclair nel match per il titolo.

Nella puntata di questa notte di NXT a Houston tutti i titoli femminili sono stati messi in palio. Detto già del titolo NXT e del North American, anche il titolo Speed è stato protagonista questa notte con il match tra la campionessa Fallon Henley e la sfidante Wren Sinclair, che si è guadagnata questa opportunità dopo aver vinto il classico torneo per determinare la #1 contender. Sentimenti contrastanti per la ragazza del WrenQCC nell’approccio al match, da un lato l’euforia per l’occasione titolata, dall’altro la delusione per la scelta presa dall’amico, o forse ex amico, Charlie Dempsey che si è unito ai Birth Right. Il primo titolo non si scorda mai. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Arriva il primo titolo per Wren Sinclair, nel suo Texas conquista lo Speed Title Articoli correlati WWE: Un infortunio al collo ferma Jaida Parker. Blake Monroe dirottata verso lo Speed TitlePur senza titoli di mezzo, la rivalità tra Jaida Parker e Blake Monroe stava diventando una delle più importanti di NXT con aggressioni lontano dal... WWE: Il torneo per il titolo Speed maschile termina in pareggio, storico Triple Threat per il titoloPareggio in finale tra LeFleur e Knight: Robert Stone annuncia una difesa titolata senza precedenti.