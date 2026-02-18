Elio LeFleur e Eli Knight si sono fermati in parità durante la finale del torneo per il WWE Speed Championship a causa del limite di tempo, creando una situazione senza precedenti a WWE NXT. La sfida, che si era intensificata fino all'ultimo secondo, si è conclusa senza un vincitore chiaro, obbligando gli organizzatori a decidere un nuovo approccio per assegnare il titolo. La gara si è disputata davanti a un pubblico in fermento, con molti spettatori che hanno assistito a un finale inatteso.

Colpo di scena a WWE NXT: la finale del torneo maschile per il WWE Speed Championship si è conclusa con un pareggio per limite di tempo tra Elio LeFleur e Eli Knight, portando a una decisione senza precedenti. L’incontro, disputato con il classico limite di cinque minuti della divisione Speed, è stato intenso fin dai primi istanti. Knight ha spedito entrambi fuori dal ring poco dopo il via, evitando un attacco di LeFleur e rispondendo con un potente springboard verso l’esterno. Nonostante un problema alla caviglia, Knight è riuscito a rientrare e a colpire con uno springboard leg drop a poco più di un minuto dalla fine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il torneo per il titolo Speed maschile termina in pareggio, storico Triple Threat per il titolo

WWE: Tavion Heights demolisce Lexis King in 8 secondi e vince il torneo per il titolo SpeedNella finale del torneo WWE per il titolo Speed, Tavion Heights ha sconfitto Lexis King in soli otto secondi, ottenendo così una chance per il titolo attualmente in possesso di Jasper Troy.

WWE: Stephanie Vaquer supera indenne l’insidia triple threat e chiude l’anno da campionessaNel 2025, Stephanie Vaquer ha consolidato la propria carriera nel mondo WWE, passando da NXT a Raw e conquistando il titolo mondiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.