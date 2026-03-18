Worldbreaker | un’apocalisse lenta e priva di mordente per Brad Anderson

Worldbreaker, il nuovo survival-thriller diretto da Brad Anderson, è ora disponibile in streaming su Prime Video. Il film racconta una storia di sopravvivenza in un ambiente ostile, con protagonisti che devono affrontare situazioni estreme. La narrazione si concentra su un gruppo di persone che si trovano in un contesto apocalittico e cercano di resistere alle difficoltà.

Abbiamo visto Worldbreaker, il nuovo survival-thriller diretto da Brad Anderson (L’uomo senza sonno) e disponibile in streaming su Prime Video. In un panorama cinematografico ormai saturo di scenari post-apocalittici, questa pellicola prova a tracciare una strada più intima, puntando su un cast che vede protagonisti Luke Evans e Milla Jovovich. La trama ci porta in un mondo devastato da una minaccia misteriosa, dove un padre (Evans) cerca disperatamente di proteggere la propria famiglia e preparare la figlia a un futuro spietato. Tra creature nell’ombra e una costante sensazione di isolamento, il film cerca di costruire una tensione psicologica più che visiva. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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