Lunedì 19 Gennaio, alle ore 21.00 un nuovo appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. “Dan, 90 anni da numero 1” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti: – Dan Peterson, leggendario allenatore di basket; – Valerio Bianchini, storico coach e tra gli allenatori più vincenti del basket italiano; – Dino Meneghin, uno dei più grandi cestisti europei di tutti i tempi; – Marco Mordente, ex giocatore della Nazionale italiana e dirigente sportivo; Segui la diretta https:www.facebook. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Dan, 90 anni da numero 1” con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente

Dan Peterson e i 90 anni: «Mi alzo alle sette, studio e scrivo. Sono felice della mia età, rimpiango solo di aver smesso di allenare a 51 anni» - Lo storico coach dell'Olimpia Milano Dan Peterson si racconta: «Un allenatore deve essere esigente ma amare i giocatori. msn.com