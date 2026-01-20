Dan 90 anni da numero 1 con Dan Peterson Valerio Bianchini Dino Meneghin e Marco Mordente
Lunedì 19 gennaio alle 21.00, torna “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport. In questa occasione, saranno presenti Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente, per ricordare i 90 anni di Dan, una figura storica nel panorama sportivo italiano. Un momento di confronto e riflessione, aperto a tutti gli appassionati, in un format sobrio e approfondito.
Lunedì 19 Gennaio, alle ore 21.00 un nuovo appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. “Dan, 90 anni da numero 1” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti: – Dan Peterson, leggendario allenatore di basket; – Valerio Bianchini, storico coach e tra gli allenatori più vincenti del basket italiano; – Dino Meneghin, uno dei più grandi cestisti europei di tutti i tempi; – Marco Mordente, ex giocatore della Nazionale italiana e dirigente sportivo; Segui la diretta https:www.facebook. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dan Peterson e i 90 anni: «Mi alzo alle sette, studio e scrivo. Sono felice della mia età, rimpiango solo di aver smesso di allenare a 51 anni» - Lo storico coach dell'Olimpia Milano Dan Peterson si racconta: «Un allenatore deve essere esigente ma amare i giocatori. msn.com
