Dopo più di un anno di negoziati, la Wnba e le giocatrici hanno raggiunto un nuovo contratto collettivo. La stagione 2025 ha segnato numeri storici, portando a un accordo che prevede modifiche significative. Breanna Stewart ha commentato che si tratta di un passaggio rivoluzionario per il campionato femminile. La firma dell’intesa segna un momento importante per la lega e le atlete coinvolte.

Quelli tra la Wnba e la Wnbpa (il sindacato delle giocatrici) sono stati negoziati lunghi, estenuanti. Necessari. Dopo oltre 12 mesi di trattive e un'ultima settimana di incontri fiume, le proprietà e le giocatrici sono arrivati ad un accordo sul nuovo contratto collettivo, che ora dovrà essere firmato. Tutto questo a soli 50 giorni dall'inizio della trentesima stagione della Wnba, fissato per l'8 maggio. Un ulteriore ritardo nelle trattative avrebbe messo a rischio l'inizio del campionato. Un accordo "rivoluzionario", l'ha definito Breanna Stewart, 2 volte Mvp, tre volte campionessa Wnba e vicepresidente del sindacato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wnba, storico accordo per il nuovo contratto collettivo. Breanna Stewart: "Sarà rivoluzionario"

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