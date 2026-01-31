Da oggi, gli utenti di WhatsApp devono prestare attenzione. Se non disattivano subito una certa funzione, rischiano di perdere chat e dati personali. La novità riguarda una funzione attivata di default, che può mettere a rischio le conversazioni private. Gli esperti consigliano di agire subito per evitare brutte sorprese.

Rischi di perdere chat e dati personali se non disattivi subito questa funzione su WhatsApp: cosa c’è da sapere. WhatsApp introduce una delle novità più importanti degli ultimi anni sul fronte della sicurezza: Strict Account, una modalità avanzata pensata per proteggere gli utenti da attacchi informatici sempre più sofisticati. La funzione è stata annunciata sul blog ufficiale della piattaforma e sarà disponibile gradualmente a livello globale nelle prossime settimane. Anche se nasce per giornalisti, attivisti e figure pubbliche esposte a rischi elevati, può essere attivata da chiunque voglia blindare il proprio account e ridurre al minimo le possibilità di furto dati, intercettazioni o accessi non autorizzati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp, attiva subito questa funzione o rischi di perdere chat e dati personali: ecco cosa devi fare

WhatsApp sta affrontando un nuovo attacco e invita gli utenti a proteggere le proprie chat.

