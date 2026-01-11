Bob Weir chitarrista e membro fondatore dei Grateful Dead è morto a 78 anni

Bob Weir, musicista e membro fondatore dei Grateful Dead, è deceduto all'età di 78 anni. La sua morte è avvenuta a causa di complicazioni legate a problemi polmonari, dopo aver affrontato una lunga battaglia contro il cancro. La sua figura ha lasciato un'importante eredità nel panorama musicale, contribuendo alla storia del rock e della cultura americana.

Bob Weir, chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead, è morto a causa di problemi polmonari preesistenti dopo aver combattuto contro il cancro. La morte del musicista è stata confermata sabato 10 gennaio da una dichiarazione, pubblicata sui suoi account social ufficiali. Aveva 78 anni. In una carriera lunga sei decenni, è stato fondamentale per l'evoluzione della band statunitense e dei suoi membri, da semplici rocker psichedelici a padrini del genere jam band. Questo il lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social: "È con profonda tristezza che condividiamo la scomparsa di Bobby Weir. Se n'è andato serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver sconfitto coraggiosamente il cancro, come solo Bobby sapeva fare.

