A Napoli Warhol Vs Banksy | quando la pop art dialoga con l' arte da strada | VIDEO e FOTO

Nel suggestivo scenario di Villa Pignatelli, l’evento Warhol Vs Banksy a Napoli offre un’occasione unica di confronto tra due icone dell’arte contemporanea: la pop art di Warhol e l’arte di strada di Banksy. Attraverso fotografie e video, l’iniziativa di MetaMorfosi Eventi invita a scoprire come queste due realtà artistiche possano dialogare, creando un ponte tra passato e presente, ufficiale e underground.

Cosa accadrebbe se si giocasse con il tempo dando la possibilità a Andy Warhol e Banksy di incontrassi? Come si alimenterebbe il loro modo di fare arte confrontandosi? Partendo da questa suggestione, MetaMorfosi Eventi organizza e produce a Villa Pignatelli Warhol Vs Banksy Passaggio a Napoli. Inaugurata ieri la mostra Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli di Napoli aperta fino al 2 giugno 2026. Patrocinata dal Ministero della Cultura e prodotta da Metamorfosi Eventi, con la presenza in conferenza stampa di Massimo Osanna. Sono oltre cento le opere in mostra in 'Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli', ospitate a Villa Pignatelli (fino al 2 giugno), confronto tra due personalità apparentemente distanti: l'artista americano.

