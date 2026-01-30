Epidemia di vomito e diarrea su nave da crociera | centinaia di passeggeri colpiti e pulizie straordinarie

A bordo di una nave da crociera tra le isole Shetland e i fiordi norvegesi, centinaia di passeggeri si sono ammalati di vomito e diarrea. Le autorità hanno avviato pulizie straordinarie per contenere il problema. La situazione resta sotto controllo, ma molti sono ancora sotto osservazione.

Approfondimenti su Nave Crociera

Nelle ultime settimane, una nave da crociera è stata interessata da un’epidemia che ha causato vomito, diarrea e febbre tra i passeggeri.

Una recente crociera nei Caraibi si è conclusa con un’epidemia di norovirus, che ha colpito circa cento persone tra passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam.

Ultime notizie su Nave Crociera

Argomenti discussi: Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Virus Nipah, l'Oms lancia l'allerta: tasso di mortalità altissimo. Ecco cosa sta succedendo davvero in India; Virus Nipah, accertati nuovi casi in India: la nuova malattia trasmessa dai pipistrelli preoccupa l'Oms; Virus Nipah: sintomi, cosa succede in India e i rischi per l’Italia. OMS: Infezione mortale.

