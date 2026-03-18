volkswagen chiuda gli impianti tedeschi

Volkswagen ha annunciato la chiusura degli impianti in Germania, seguendo un suggerimento di McKinsey. Se questa decisione venisse attuata, otto delle dieci fabbriche del gruppo nel Paese verrebbero chiuse nel lungo termine. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le autorità locali, mentre il gruppo sta valutando le conseguenze di questa mossa.

Da McKinsey al gruppo Volkswagen un suggerimento choc e, nel caso fosse adottato, con ricadute pesanti anche sull'indotto: nel lungo termine 8 fabbriche su 10 andrebbero chiuse. Solo i siti storici di Wolfsburg (Volkswagen) e Ingolstadt (Audi) rimarrebbero attivi. È stato il tabloid Bild a rivelare il contenuto del rapporto, che guarda a una radicale riorganizzazione del colosso tedesco, della società di consulenza gestionale internazionale. A rientrare nel piano consigliato rientrerebbero gli impianti di Zuffenhausen (Porsche), Lipsia, Zwickau, Emden, Neckarsulm e Lipsia. Lo stop nei fatti a Dresda è invece avvenuto lo scorso dicembre. Per la componentistica gli impianti di Kassel, Braunschweig, Salzgitter e Chemnitz potrebbero trovarsi ad affrontare un futuro incerto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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