Tedeschi allibiti da quello che trovano agli impianti delle Olimpiadi di Torino 2006 | Una follia

Due esploratori tedeschi sono rimasti sbalorditi quando hanno visitato due impianti abbandonati delle Olimpiadi di Torino 2006, trovando strutture in condizioni di totale degrado e rifiuti sparsi ovunque. La loro scoperta, condivisa su YouTube, ha mostrato un quadro di incuria e abbandono che li ha lasciati senza parole, soprattutto considerando che si tratta di un patrimonio olimpico lasciato a deteriorarsi nel tempo.