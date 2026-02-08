Il presidente Zelensky denuncia una settimana di attacchi intensi da parte della Russia. Secondo lui, sono state lanciate più di 2.000 droni, 1.200 bombe guidate e 116 missili contro le città ucraine. Zelensky chiede al mondo di non chiudere gli occhi di fronte a questa escalation.

"Solo questa settimana la Federazione russa ha lanciato più di 2 mila droni d'attacco, 1.200 bombe guidate e 116 missili di vario tipo contro le nostre citta'". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato in un messaggio pubblicato sul social network Telegram i quotidiani attacchi da parte dell'esercito del Cremlino. "Quasi ogni giorno bombardano le nostre infrastrutture energetiche, logistiche e residenziali. E questo accade mentre proseguono gli sforzi diplomatici per la pace", ha aggiunto, alludendo ai recenti incontri trilaterali tra gli inviati di Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky: "In una settimana 1.200 bombe sulle nostre città. Il mondo non chiuda gli occhi"

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Le centrali elettriche ucraine tornano sotto attacco.

I Volenterosi accelerano sul piano per l'Ucraina, spingendo gli Stati Uniti verso un summit entro il fine settimana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Trump: Putin ha accettato di non colpire Kiev per una settimana. Zelensky ringrazia; Zelensky: Usa fissano data per accordo con Mosca; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno' LIVE ... tg24.sky.it

Zelensky: gli Usa vogliono la fine della guerra entro l’estateGli Stati Uniti di Donald Trump puntano a che la guerra in Ucraina termini entro l'inizio dell'estate. Il presidente Volodymyr Zelensky, in una conversazione con i giornalisti, ha riferito che Washing ... lastampa.it

Negli ultimi giorni per la prima volta sono circolate delle ipotetiche date per la firma della pace fra Russia e Ucraina, Zelensky ha detto che gli Stati Uniti hanno indicato una sorta di scadenza «entro giugno». Non si sono però ancora ridotte le enormi distanze f facebook

UCRAINA | Zelensky: 'Con i nuovi maxi attacchi russi cambia il lavoro dei negoziatori'. Macron: 'Si lavora per riprendere il dialogo con Putin' #ANSA x.com