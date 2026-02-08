Ucraina Zelensky | In una settimana 1.200 bombe sulle nostre città Il mondo non chiuda gli occhi
Il presidente Zelensky denuncia una settimana di attacchi intensi da parte della Russia. Secondo lui, sono state lanciate più di 2.000 droni, 1.200 bombe guidate e 116 missili contro le città ucraine. Zelensky chiede al mondo di non chiudere gli occhi di fronte a questa escalation.
"Solo questa settimana la Federazione russa ha lanciato più di 2 mila droni d'attacco, 1.200 bombe guidate e 116 missili di vario tipo contro le nostre citta'". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato in un messaggio pubblicato sul social network Telegram i quotidiani attacchi da parte dell'esercito del Cremlino. "Quasi ogni giorno bombardano le nostre infrastrutture energetiche, logistiche e residenziali. E questo accade mentre proseguono gli sforzi diplomatici per la pace", ha aggiunto, alludendo ai recenti incontri trilaterali tra gli inviati di Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
