Mercato Inter tutto pronto per Cancelo ma serve il sì definitivo | c’è fretta per superare l’ultimo ostacolo

Il mercato dell’Inter si avvicina alla conclusione con l’obiettivo di definire l’arrivo di Cancelo. Tuttavia, resta l’ultimo passo fondamentale: ottenere il sì definitivo del giocatore. La società nerazzurra è impegnata a superare questo ostacolo nel minor tempo possibile, per poter ufficializzare il trasferimento e rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide stagionali.

Inter News 24 per arrivare al portoghese. L’ Inter ha individuato il bersaglio grosso per il mercato di gennaio e non intende mollarlo. Joao Cancelo è il prescelto per alzare il livello qualitativo sulla fascia destra e la dirigenza nerazzurra ha lavorato nell’ombra per apparecchiare la tavola in vista della fumata bianca. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, l’ostacolo economico, spesso insormontabile quando si tratta di top player provenienti dalla Saudi Pro League, è stato superato. 🔗 Leggi su Internews24.com

