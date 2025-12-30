Perin Genoa il Grifone non molla la presa | contatti senza sosta con la Juve per cercare di finalizzare l’accordo c’è un ostacolo da superare

Perin Genoa e Juventus sono in trattativa per il trasferimento del portiere, con l’obiettivo di definire l’accordo entro questa settimana. Il Grifone spinge per finalizzare l’affare, mentre i bianconeri valutano le opzioni disponibili e cercano di superare un ostacolo ancora da risolvere. La trattativa prosegue con contatti frequenti, in un contesto di attesa e negoziazioni tra le due società.

Perin Genoa, il Grifone ha fretta: si cerca l'accordo in settimana, ma i bianconeri prendono tempo per trovare un'alternativa all'altezza. Il mercato dei portieri è pronto ad accendersi con una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri difensivi di due storiche piazze della Serie A. L'operazione Perin Genoa è entrata ufficialmente nel vivo, trasformandosi in una delle priorità assolute di questa finestra invernale. Il club rossoblù, alla disperata ricerca di certezze e leadership tra i pali, ha deciso di accelerare in maniera decisa: stando agli ultimi aggiornamenti forniti dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Grifone "sta spingendo tanto" per riportare a casa l'estremo difensore di Latina, insistendo ormai da tempo su questa pista che unisce il valore tecnico al legame affettivo.

