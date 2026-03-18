Un cacciatore ha aperto il fuoco a Montegranaro, colpendo un uomo che è morto sul colpo. Il cacciatore ha dichiarato di essersi difeso, affermando di aver avuto paura quando l’uomo si è avvicinato alle sue spalle e di aver sparato in quel momento. Secondo la sua versione, aveva saputo da altri cacciatori che l’uomo aveva già aggredito persone in passato.

Fermo, 18 marzo 2026 – “ Ho avuto paura e mi sono allontanato perché avevo saputo da altri colleghi che quell’uomo aveva già aggredito altri cacciatori. Poi, dopo una discussione, ho cercato di allontanarmi, ma me lo sono ritrovato alle spalle. C’è stata una colluttazione e dal mio fucile è partito accidentalmente il colpo mortale ”. A parlare è Palmiero Berdini, l’82enne di Monte Urano indagato per l’omicidio di Vladislav Sergevich Grigorev, il russo di 42 anni che lavorava in una struttura ricettiva con maneggio a Montegranaro. Rissa mortale alla battuta di caccia: il video delle indagini La versione di Berdini. “In quanto guardia faunistica ambientale – racconta Berdini – sabato mattina, insieme ad altre persone, sono partito per un controllo della fauna selvatica autorizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vlad ucciso a Montegranaro, il cacciatore si difende: “Ho avuto paura e me lo sono ritrovato alle spalle. È partito un colpo”

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