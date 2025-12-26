Resta in una cella del carcere Pagliarelli il 21enne Giuseppe Calì arrestato per la detenzione e l'occultamento del fucile, poi nascosto in un terreno a Borgo Nuovo, con cui avrebbe ferito, a suo dire accidentalmente, una ragazza di 33 anni - V. P. - in piazza Nascè. Così ha deciso il giudice per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Lo sparo in piazza Nascè, Calì si difende ma resta in carcere: "Non volevo uccidere, ho avuto paura e sono fuggito"

