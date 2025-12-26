Lo sparo in piazza Nascè Calì si difende ma resta in carcere | Non volevo uccidere ho avuto paura e sono fuggito
Resta in una cella del carcere Pagliarelli il 21enne Giuseppe Calì arrestato per la detenzione e l'occultamento del fucile, poi nascosto in un terreno a Borgo Nuovo, con cui avrebbe ferito, a suo dire accidentalmente, una ragazza di 33 anni - V. P. - in piazza Nascè. Così ha deciso il giudice per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sparò in piazza Nasce, convalidato l’arresto del giovane di 21 anni - ] ... blogsicilia.it
Sparo in piazza Nascè: individuato il responsabile, è un ventenne di Borgo Nuovo - Svolta nelle indagini sul ferimento di Valentina Peonio, la 33enne raggiunta da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica nel cuore di Palermo. blogsicilia.it
Spari in piazza Nascè, arrestato un ventunenne di Borgo Nuovo: dubbi sul fucile in auto - Inchiesta lampo della Squadra Mobile: arrestato il 21enne ritenuto responsabile dello sparo che ha ferito una 33enne in centro; sequestrato un fucile, indagini in corso ... lasicilia.it
Sparo in piazza Nascè, il giovane fermato “Ho trovato il fucile nel cassonetto” - facebook.com facebook
Palermo. Sparo di fucile, arrestato un 21enne. Avrebbe parlato di un incidente Agli inquirenti non avrebbe saputo spiegare perché sia uscito di casa con un'arma. In condizioni stabili la ragazza ferita in piazza Nascè @TgrRai @AgneseLicata x.com
